Син та онук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови на човні - відео

Чоловіки намагалися незаконного перетнути державний кордон України.
У понеділок, 7 березня, була затримана група з дев'яти чоловіків, які намагалися втекти до Молдови на човні і незаконно перетнути державний кордон України.
Їх зупинили на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському. Серед групи були й родичі відомої співачки Софії Ротару – її син Руслан Євдокименко та онук Анатолій.
Про це свідчить відео, яким поділився Telegram-канал "Культурная прачечная".
У чоловіків був провідник з місцевих. Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови. Чоловіки намагалися човном переправитися у сусідню країну. Їх усіх затримали прикордонники.
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