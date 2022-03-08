Военные показали видео новой успешной работы Байрактара

Где именно производился обстрел не уточняется.

Сухопутные войска ВС Украины показали новую работу Bayraktar TB2 по уничтожению вражеской техники в колонне.

Видео было опубликовано на своей странице в социальной сети.

Как отмечается на кадрах, уничтожение произошло накануне 7 марта. Какое именно количество врага было уничтожено не уточняется.

Bayraktar TB2 в действии! Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Опубликованы Сухопутные войска ВС Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.

В целом, на 8 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек. А еще танков – 303 единиц, боевых бронированных машин – 1036, а также артиллерийских систем –120.