Coca-Cola наважилась все ж зупинити діяльність у Росії

Це відповідь Росії за напад на Україну.
Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.
"Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин", - сказали в компанії.
Раніше у вівторок McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.
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