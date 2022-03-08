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Coca-Cola наважилась все ж зупинити діяльність у Росії

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Coca-Cola наважилась все ж зупинити діяльність у Росії

Це відповідь Росії за напад на Україну.

Coca-Cola оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на напад країни-агресорки на Україну.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.

"Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин", - сказали в компанії.

Раніше у вівторок McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.

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