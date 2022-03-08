Про тему зустрічі не повідомляється.

Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Про це свідчить опублікована 8 березня інформація на сайті Північноатлантичного Альянсу.

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"Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції", – йдеться у повідомленні.

НАТО транслюватиме всі публічні компоненти на своєму веб-сайті. Очікується, що Столтенберг вийде до преси перед зустріччю та поінформує журналістів після неї.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля", натякнувши на те, що НАТО відмовляється закрити небо над Україною.

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