Про тему зустрічі не повідомляється.
Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.
Про це свідчить опублікована 8 березня інформація на сайті Північноатлантичного Альянсу.
"Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції", – йдеться у повідомленні.
НАТО транслюватиме всі публічні компоненти на своєму веб-сайті. Очікується, що Столтенберг вийде до преси перед зустріччю та поінформує журналістів після неї.
Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля", натякнувши на те, що НАТО відмовляється закрити небо над Україною.
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