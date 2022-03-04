Компанія Swarovski зупиняє продажі в Росії

Австрійська компанія оголосила про зупинення продажу на території Росії.

Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристалічних фігурок та ограновуванні синтетичних і природних дорогоцінних каменів, оголосила про зупинення продажу на території Росії. Про це компанія розповіла на своєму офіційному веб-сайті.

"У ситуації, що склалася, продажі в інтернет-магазині Swarovski.com тимчасово недоступні для даного регіону", — йдеться в повідомленні компанії.

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