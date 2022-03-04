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Компанія Swarovski зупиняє продажі в Росії

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Австрійська компанія оголосила про зупинення продажу на території Росії.

Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристалічних фігурок та ограновуванні синтетичних і природних дорогоцінних каменів, оголосила про зупинення продажу на території Росії. Про це компанія розповіла на своєму офіційному веб-сайті.

"У ситуації, що склалася, продажі в інтернет-магазині Swarovski.com тимчасово недоступні для даного регіону", — йдеться в повідомленні компанії.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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