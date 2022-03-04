Плюс один до перемоги: на Одещині збили російський літак

Російського пілота розшукують.

Підзрозділ протиповітряної оборони України під Затокою, на Одещині, збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури.



Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Нагадаємо, ЗСУ захопили військову техніку окупантів під Миколаєвом (відео).