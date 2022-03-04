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Плюс один до перемоги: на Одещині збили російський літак

Плюс один до перемоги: на Одещині збили російський літак

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Плюс один до перемоги: на Одещині збили російський літак

Facebook/ВМС ЗС України

Російського пілота розшукують.

Підзрозділ протиповітряної оборони України під Затокою, на Одещині, збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. 
    
Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Нагадаємо, ЗСУ захопили військову техніку окупантів під Миколаєвом (відео).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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