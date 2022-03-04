AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі

AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі

Вже понад 100 світових та європейських компаній покинули РФ.

AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі на тлі міжнародних санкцій через війну проти України.

Також автовиробник Porsche вирішив припинити постачання машин до Росії на тлі ситуації навколо України.