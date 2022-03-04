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AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі

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AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі

hi-news.ru

Вже понад 100 світових та європейських компаній покинули РФ.

AMD та Intel призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі на тлі міжнародних санкцій через війну проти України.

Також автовиробник Porsche вирішив припинити постачання машин до Росії на тлі ситуації навколо України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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