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Як самостійно зробити дріжджі

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Як самостійно зробити дріжджі

дріжджі, хліб, самостійно зробити дріжджі

Якщо TSN.ua розповідає як можна приготувати дріжді самоістійно якщо вони закінчились.

Як самостійно зробити дріжджі в умовах перебоїв з хлібом.

Якщо TSN.ua розповідає  як можна приготувати дріжді самоістійно.

  1. Дріжджі із картоплі.

Якщо є картопля . Пару картоплин  натерти на дрібній терці. Додати  1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукрового піску та 1 столову ложку води. Розмішайте, залиште на півдня. Дріжджі готові до застосування.

  1. Дріжджі з родзинок 

Промийте теплою водою 100-200 гр родзинок, покладіть у скляну пляшку, наприклад, з-під молока (бажано, щоб шийка пляшки не було дуже вузькою), залийте теплою водою (так, щоб родзинкам було куди спливти), додайте трохи цукру (2 столові ложки), зав'яжіть марлею в 4 шари та поставте в тепле місце. Бродіння почнеться на 4-5 день, тоді можна підбивати дріжджі (відокремлювати їх від основної маси) і ставити тісто. 

  1. Замість дріжджів у тісто можна додавати ложку рому чи коньяку. Це дасть приблизно такий самий ефект, як дріжджі, але змінить смак тіста. 

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