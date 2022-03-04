Якщо TSN.ua розповідає як можна приготувати дріжді самоістійно якщо вони закінчились.

Як самостійно зробити дріжджі в умовах перебоїв з хлібом.

Якщо TSN.ua розповідає як можна приготувати дріжді самоістійно.

Дріжджі із картоплі.

Якщо є картопля . Пару картоплин натерти на дрібній терці. Додати 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукрового піску та 1 столову ложку води. Розмішайте, залиште на півдня. Дріжджі готові до застосування.

Дріжджі з родзинок

Промийте теплою водою 100-200 гр родзинок, покладіть у скляну пляшку, наприклад, з-під молока (бажано, щоб шийка пляшки не було дуже вузькою), залийте теплою водою (так, щоб родзинкам було куди спливти), додайте трохи цукру (2 столові ложки), зав'яжіть марлею в 4 шари та поставте в тепле місце. Бродіння почнеться на 4-5 день, тоді можна підбивати дріжджі (відокремлювати їх від основної маси) і ставити тісто.