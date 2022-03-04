TSN.ua рассказывает как можно приготовить дрожжи самостоятельно если они закончились.

Как самостоятельно сделать дрожжи в условиях перебоев с хлебом.

TSN.ua рассказывает как можно приготовить дрожжи самостоятельно.

Дрожжи из картофеля.

Пару картофелин натереть на мелкой терке. Добавить 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахарного песка и 1 столовую ложку воды. Размешайте, оставьте на полдня. Дрожжи готовы к применению.

Дрожжи из изюма

Промойте теплой водой 100-200 гр изюма, положите в стеклянную бутылку, например, из-под молока (желательно, чтобы шейка бутылки не была слишком узкой), залейте теплой водой (так, чтобы изюминкам было куда всплыть), добавьте немного сахара (2 столовые ложки), завяжите марлей в 4 слоя и поставьте в теплое место. Брожение начнется на 4-5 день, тогда можно подводить дрожжи (отделять их от основной массы) и ставить тесто.