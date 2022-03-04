Российский стыд: в Сети показали аптечки "второй сильнейшей армии в мире" (видео)

Российский стыд: в Сети показали аптечки "второй сильнейшей армии в мире" (видео)

Состав аптечки оккупантов – это боль.

В руки украинских военных попали аптечки оккупантов. Их содержание просто шокирует.

Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как военный ВСУ распечатывает аптечку оккупантов. Ее содержание удивляет и шокирует украинца.

Внутри аптечки бумага, шприц с обезболивающим и джугом прошлого века.

"Смотрите мамки, чем они должны оказывать себе помощь. Прошлое тысячелетие жгут Эсмаха, бумага и обезболка. Умирай солдат, Родина тебя не забудет", — прокомментировали содержание аптечки в ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: