Первый пошел!: ВСУ уничтожили российского генерала

Накануне под Гостомелем был уничтожен генерал из Чечни.

ВСУ уничтожили российского генерала – замкомандующего 41-й армии генерал-майора Суховецкого.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Первый пошел! Первый российский генерал оккупанта уничтожен в Украине. Приготовиться другим! Или, господа Генералы – докладывайте на верх, что вторжение в Украину, это кровавая авантюра, которая погубит Россию, если ее не остановить немедленно!", — написал он.

Стоит отметить, что вчера, 3 марта, сообщалось, что под Гостомелем возле Киева было разгромлено подразделение так называемых "кадыровцев" – элитного чеченского спецназа Росгвардии во главе с генералом Магомадом Тушаевым. При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомад Тушаев — командир 141-го моторизированного полка Росгвардии из Чечни.