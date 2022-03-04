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Первый пошел!: ВСУ уничтожили российского генерала

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Первый пошел!: ВСУ уничтожили российского генерала

Накануне под Гостомелем был уничтожен генерал из Чечни.

ВСУ уничтожили российского генерала – замкомандующего 41-й армии генерал-майора Суховецкого.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Первый пошел! Первый российский генерал оккупанта уничтожен в Украине. Приготовиться другим! Или, господа Генералы – докладывайте на верх, что вторжение в Украину, это кровавая авантюра, которая погубит Россию, если ее не остановить немедленно!", — написал он.

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Стоит отметить, что вчера, 3 марта, сообщалось, что под Гостомелем возле Киева было разгромлено подразделение так называемых "кадыровцев" – элитного чеченского спецназа Росгвардии во главе с генералом Магомадом Тушаевым. При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомад Тушаев — командир 141-го моторизированного полка Росгвардии из Чечни.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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