ЗСУ захопили військову техніку окупантів під Миколаєвом (відео)

Військові продовжують знищувати окупанта та його техніку.

Українські військові захопили російську військову техніку під Миколаєвом.

"Віджали у російських "братів" отакий апарат! Будемо сподіватися, що він більше не буде стріляти по мирним українським людям", - коментує український військовий.

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Нагадаємо, на Запорізькому напрямку окупанти мають втрати і здаються в полон.