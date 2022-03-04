AMD и Intel приостановили поставки всей продукции в Россию и Беларусь

AMD и Intel приостановили поставки всей продукции в Россию и Беларусь

Более 100 мировых и европейских компаний покинули РФ.

AMD и Intel приостановили поставки всей продукции в Россию и Беларусь на фоне международных санкций из-за войны против Украины.

Также автопроизводитель Porsche решил прекратить поставки машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины.