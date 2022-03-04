Посол Польши остается в Киеве с украинцами

Польша является одной из немногих стран, которая оставляет открытым посольство в Киеве.

Посол Польши Бартош Цихоцкий остается в столице Украины, потому что не хочет наносить удар по моральному духу украинцев.

Об этом сообщило агентство PAP.

Польша — одна из немногих стран, которая не закрыла свое посольство в Киеве, в то время как другие перенесли дипмиссии или во Львов, или вообще за пределы страны.

"Есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. Отъезд сейчас это нечто, что могло бы ослабить моральный дух украинцев", — сказал Цихоцкий.

Он пояснил, что поддерживает контакты с членами украинского правительства и другими западными дипломатами.

Пребывание посла в Киеве также важно в контексте общения между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.

"Киев они не добудут. Этого не произойдет. Его так сильно обороняют. На улицах люди, которых бы на месте россиянина я не хотел бы встретить", — сказал Цихоцкий.

По его словам, с начала войны он еще ни разу не ночевал в бомбоубежище, несмотря на то, что взрывы в украинской столице раздаются каждый день. Однако посол признает, что имеет под рукой сумку с необходимыми документами, а также шлем и бронежилет.

Дипломат отметил, что в том, что Украина сейчас так упорно защищает себя, в ночной степени причастна и Польша, доставлявшая Киеву оружие еще с российского утоления 2014 года.

"Если Россия здесь преуспевает, мы будем следующие" — отметил посол.