Посол Польши остается в Киеве с украинцами

Польша является одной из немногих стран, которая оставляет открытым посольство в Киеве.
Посол Польши Бартош Цихоцкий остается в столице Украины, потому что не хочет наносить удар по моральному духу украинцев.
Об этом сообщило агентство PAP.
Польша — одна из немногих стран, которая не закрыла свое посольство в Киеве, в то время как другие перенесли дипмиссии или во Львов, или вообще за пределы страны.
"Есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. Отъезд сейчас это нечто, что могло бы ослабить моральный дух украинцев", — сказал Цихоцкий.
Он пояснил, что поддерживает контакты с членами украинского правительства и другими западными дипломатами.
Пребывание посла в Киеве также важно в контексте общения между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.
"Киев они не добудут. Этого не произойдет. Его так сильно обороняют. На улицах люди, которых бы на месте россиянина я не хотел бы встретить", — сказал Цихоцкий.
По его словам, с начала войны он еще ни разу не ночевал в бомбоубежище, несмотря на то, что взрывы в украинской столице раздаются каждый день. Однако посол признает, что имеет под рукой сумку с необходимыми документами, а также шлем и бронежилет.
Дипломат отметил, что в том, что Украина сейчас так упорно защищает себя, в ночной степени причастна и Польша, доставлявшая Киеву оружие еще с российского утоления 2014 года.
"Если Россия здесь преуспевает, мы будем следующие" — отметил посол.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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