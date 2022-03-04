Посол Польщі залишається в Києві із українцями

Польща є однією з небагатьох країн, яка лишає відкритим посольство у Києві.

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається у столиці України, тому що не хоче завдавати удар по моральному духу українців.

Про це повідомило агентство PAP.

Польща є однією з небагатьох країн, яка лишає відкритим посольство у Києві, в той час як інші перенесли дипмісії або до Львова, або взагагі за межі країни.

"Є речі, які не зробиш на відстані. Від'їзд зараз це щось, що могло б послабити моральний дух українців" - сказав Ціхоцький.

Він пояснив, що підтримує контакти з членами українського уряду і іншими західними дипломатами.

Перебування посла у Києві також важливе у контексті спілкування між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським.

"Київ вони не здобудуть. Цього не станеться. Його так сильно обороняють. На вулицях люди, яких би на місці росіянина я не хотів би зустріти" - сказав Ціхоцький.

За його словами, від початку війни він ще жодного разу не ночував у бомбосховищі, попри те, що вибухи в українській столиці лунають щодня. Однак посол визнає, що має під рукою сумку з найнеобхіднішими документами, а також шолом і бронежилет.

Дипломат зазначив, що в тому, що Україна зараз так завзято боронить себе, зночною мірою причетна і Польща, яка доставляла Києву зброю ще з російського втогнення 2014 року.

"Якщо Росія тут зазнає успіху, ми будемо наступні" - зазначив посол.