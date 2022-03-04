Компания Swarovski приостанавливает продажи в России

Австрийская компания объявила о приостановке продажи на территории России.

Австрийская компания Swarovski, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, объявила о приостановке продажи на территории России. Об этом компания рассказала на своем официальном сайте.

"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине Swarovski.com временно недоступны для данного региона", - говорится в сообщении компании.

Прекращает продажи на территории РФ и французский модный дом Hermes. Бренд создает мужскую и женскую одежду, парфюмерию, часы, канцелярские товары, обувь, перчатки, декоративное искусство, посуду и ювелирные изделия.

Ранее свою деятельность в России остановили Ford, BMW, Harley-Davidson, Dell, Apple, IKEA, H&M, Nike и другие иностранные компании.

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