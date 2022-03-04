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Компания Swarovski приостанавливает продажи в России

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Австрийская компания объявила о приостановке продажи на территории России.

Австрийская компания Swarovski, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, объявила о приостановке продажи на территории России. Об этом компания рассказала на своем официальном сайте. 

"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине Swarovski.com временно недоступны для данного региона", - говорится в сообщении компании.

Прекращает продажи на территории РФ и французский модный дом Hermes. Бренд создает мужскую и женскую одежду, парфюмерию, часы, канцелярские товары, обувь, перчатки, декоративное искусство, посуду и ювелирные изделия.

Ранее свою деятельность в России остановили Ford, BMW, Harley-Davidson, Dell, Apple, IKEA, H&M, Nike и другие иностранные компании.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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