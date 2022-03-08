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Bolt припиняє роботу в Білорусі

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Bolt припиняє роботу в Білорусі

Фото: Bolt

Компанія збирається вдатися до трьох кроків.

Bolt закриється в Білорусі та виділить €5 млн допомоги Україні.

Про це 8 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Компанія збирається вдатися до трьох кроків: 

  • перерахування 5% усіх замовлень Bolt в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу; 
  • вилучити російську продукцію з Bolt Market; 
  • припинити діяльність в Білорусі. 

"Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку", - сказав CEO компанії Маркус Вілліг.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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