Bolt припиняє роботу в Білорусі

Компанія збирається вдатися до трьох кроків.

Bolt закриється в Білорусі та виділить €5 млн допомоги Україні.

Про це 8 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Компанія збирається вдатися до трьох кроків:

перерахування 5% усіх замовлень Bolt в Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу;

вилучити російську продукцію з Bolt Market;

припинити діяльність в Білорусі.

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"Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку", - сказав CEO компанії Маркус Вілліг.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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