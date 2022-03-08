Bolt прекращает работу в Беларуси

Компания собирается прибегнуть к трем шагам.

Bolt закроется в Беларуси и выделит €5 млн помощи Украине.

Об этом 8 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Компания собирается прибегнуть к трем шагам:

перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа;

изъять российскую продукцию из Bolt Market;

прекратить деятельность в Беларуси.

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"Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку", — сказал CEO компании Маркус Виллиг.

Напомним, что на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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