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Британия ударила санкциями по еще двум российским олигархам

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Британия ударила санкциями по еще двум российским олигархам

Associated Press

МИД страны предупреждал, что "приближенным к Путину олигархам будет некуда спрятаться" от санкций.

Великобритания вводит санкции против еще двух российских олигархов – Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

Об этом сообщает BBC.

Уроженец Узбекистана Усманов имел коммерческие связи с британским футбольным клубом "Эвертон", но они были приостановлены. К слову, в этом клубе недавно играет украинский футболист Виталий Миколенко.

Усманов в конце февраля уже попал в список санкции Евросоюза, 3 марта – в санкционный список США, а теперь – еще и в британский список ограничений.

Что касается Шувалова, то он занимал должность вице-премьера России, а сейчас является главой российской госкорпорации "ВЕБ.РФ".

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс предостерегала, что "приближенным к Путину олигархам будет некуда спрятаться" от британских санкций.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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