Британия ударила санкциями по еще двум российским олигархам

Британия ударила санкциями по еще двум российским олигархам

МИД страны предупреждал, что "приближенным к Путину олигархам будет некуда спрятаться" от санкций.

Великобритания вводит санкции против еще двух российских олигархов – Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

Об этом сообщает BBC.

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Уроженец Узбекистана Усманов имел коммерческие связи с британским футбольным клубом "Эвертон", но они были приостановлены. К слову, в этом клубе недавно играет украинский футболист Виталий Миколенко.

Усманов в конце февраля уже попал в список санкции Евросоюза, 3 марта – в санкционный список США, а теперь – еще и в британский список ограничений.

Что касается Шувалова, то он занимал должность вице-премьера России, а сейчас является главой российской госкорпорации "ВЕБ.РФ".

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс предостерегала, что "приближенным к Путину олигархам будет некуда спрятаться" от британских санкций.