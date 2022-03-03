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"Настоящие чеченцы воюют за Украину", — Ахмед Закаев

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"Настоящие чеченцы воюют за Украину", — Ахмед Закаев

ТСН.ua

Представитель правительства Чеченской республики Ичкерия в эмиграции заявил о готовности своих земляков, вынужденных находиться в эмиграции после двух войн с Россией, совместно с ВСУ бороться с общим врагом.

Исполняющий обязанности дипломатического представителя Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев, как политический беженец в последнее время пребывающий в Европе, где и проводит свою деятельность, заявил о готовности помочь Украине в войне, развязавшей против нашей страны путинской Россией.

Как именно настоящие чеченцы собираются это сделать Закаев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

– Расскажите пожалуйста, какая сейчас ситуация на международном фронте? Как вы собираетесь помочь Украине?

– В Брюсселе мы провели экстренное заседание государственного комитета деоккупации чеченской республики Ичкерия. Это правительство в изгнании за границей… Наша страна, как вы знаете, уже более 20 лет оккупирована, но наши официальные структуры, власть – они находятся за границей. На этом заседании было принято решение сформировать добровольческие батальоны из чеченцев, находящихся и проживающих в европейских странах.

Для этого нам необходимо было, чтобы они не подпадали под категорию наемников, необходимо было заключить хоть какое-то соглашение, и президент Зеленский услышал наш призыв, наше пожелание, наше заявление, и он на следующий день буквально подписал Указ о создании иностранного легиона.

Мы сейчас работаем в этом направлении с Офисом президента Зеленского. Наш министр и один из представителей его Офиса находятся в постоянном контакте. Для этого есть так называемое рамочное соглашение, чтобы наши добровольцы могли уже это сделать... Мы обсуждаем, как это будет происходить.

Чеченцы, которые находятся в европейских странах, имеют политический статус здесь, в странах проживания и пребывания. И, естественно, для того чтобы принять участие в отражении российской агрессии в Украине, им необходимо будет согласовывать и координировать свои действия с местными властями.

Для этого потребуется взаимодействие украинских посольств в европейских странах, наших представителей, которые будут согласовывать эти вопросы с местными властями, чтобы беспрепятственно они могли выехать туда и в дальнейшем, в чем я не сомневаюсь, после нашей общей победы над нашим общим врагом, чтобы эти люди, если они захотят вернуться туда, откуда они уехали, чтобы они могли вернуться без проблем. А те, кто хочет остаться восстанавливать и укреплять Украинское государство, они могут остаться. Поэтому в этом ключе, в этом направлении, мы работаем сейчас. Есть бюрократические моменты, которые нужно уточнить и прояснить.

Следующий аспект. Братья дорогие, украинцы, сегодня миграционные службы в европейских странах приняли решение о том, чтобы вам, украинцам, покидающим страну, точнее, которые вынуждены бежать, чтобы спасти своих детей, в европейские страны, Европейский союз дает возможность расселяться свободно с видом на жительство на три месяца, пока эта вся ситуация [война России против Украины] будет здесь… Но для этого нужно, чтобы здесь [в ЕС] были родственники.

Я вам говорю сейчас от имени всех чеченцев и ингушей, которые находятся в странах Европы и других странах мира, вы в нашем лице, в лице наших народов имеете родных, братьев, сестер и ближайших людей. Мы готовы принять вас семьями, где бы ни появились вы в европейских странах – наши двери для вас открыты. И мы вас примем как родных. Я вам это гарантирую.

Относительно чеченских беженцев, которые находятся на территории Украины [после того, как] были вынуждены бежать из Чечни. Сегодня, по имеющейся у нас информации, у них очень плачевное состояние, потому что "кадыровцы", то есть путинисты, прислали в Украину чеченоязычных российских военнослужащих. Из-за этого усложнились отношения, существует предвзятое отношение.

Я призываю руководство Украины, журналистов и всех людей доброй воли, чтобы этих людей не преследовали и предоставляли им такую же возможность, как украинским беженцам, покинуть страну, спасая своих детей. Я уверен, что мужчины, которые жили в Украине не убегут, останутся вместе с вами защищать эту страну. Но дайте им возможность вывезти детей, женщин и больных наравне с украинцами. Вот мое пожелание, вот это мой призыв.

- Скажите, пожалуйста, о каком количестве военных, людях с военным опытом, мужчинах, которые хотят приехать в Украину, идет речь?

- Давайте не говорить о какой-либо конкретной цифре. Мы знаем, с кем мы имеем дело сейчас. Здесь не только наши друзья слушают, нас услышат и наши враги. Просто, например, скажу, что в Европе и во всем мире находится более 350 тысяч чеченцев. И я вас уверяю: желающих сегодня "рассчитаться" [с Путиным за две Чеченские войны] и защитить Украину не только вашу свободу, но и свободу всех людей доброй воли, очень много. И главное, чтобы мы сейчас преодолели вот эти бюрократические моменты, чтобы этих людей мы могли организованно вместе с вами, вместе с вашими структурами, перевезти в Украину.

Остальное – в руках Всевышнего. Но я не сомневаюсь, что Всевышний на стороне украинцев, на стороне воюющих с этими варварами. И мы победим, иншааллах, я не сомневаюсь в этом.

– Когда будут подписаны документы? В какие сроки?

- Уже идет процесс, уже есть первые проекты этих документов, мы направили их и сейчас ждем со стороны украинцев, наших друзей, что они нам скажут. Наши делегации готовы выехать в Украину в любое время.

– То есть это вопрос нескольких дней, правильно?

- Пока наша делегация будет находиться в Украине, я думаю, первые отряды, первые батальоны начнут прибывать в Украину.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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