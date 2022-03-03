ЄС надасть українським біженцям тимчасовий захист: що це означає

Для офіційного запровадження потрібне ще формальне рішення Ради ЄС.

У Раді ЄС домовилися активувати Директиву про тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від війни, котру розпочала Росія. Політичної згоди щодо цього досягли міністри внутрішніх справ або юстиції країн ЄС на своєму засіданні в Брюсселі у четвер, 3 березня.

Про це повідомив Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції, яка головує в Раді ЄС, пише DW.

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Дарманен повідомив, що рішення про активування директиви буде формально ухвалено наступного дня, 4 березня, і тоді ж його опублікують. Воно одразу набуде чинності.

Тимчасовий захист надає, зокрема, право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг і соціальної допомоги у країнах ЄС. Його зможуть отримати громадяни України, громадяни третіх країн, які мають посвідку на проживання в Україні, та біженці чи шукачі притулку в Україні.

Цей тимчасовий захист діятиме один рік. Якщо ситуація не зміниться на краще, то дію директиви автоматично буде подовжено на шість місяців. Така пролонгація можлива двічі.

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Як повідомлялось, Єврокомісія запропонувала активувати Директиву про тимчасовий захист напередодні. "Усім, хто тікає від путінських бомб, будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія запропонувала методичні рекомендації прикордонникам країн ЄС. Вони передбачають спрощену процедуру прикордонного контролю, а також роблять більш гнучкими умови для в'їзду, наприклад, якщо у людини нема закордонного паспорту або ж він не біометричний.