ЄС надасть українським біженцям тимчасовий захист: що це означає

Для офіційного запровадження потрібне ще формальне рішення Ради ЄС.
У Раді ЄС домовилися активувати Директиву про тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від війни, котру розпочала Росія. Політичної згоди щодо цього досягли міністри внутрішніх справ або юстиції країн ЄС на своєму засіданні в Брюсселі у четвер, 3 березня.
Про це повідомив Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції, яка головує в Раді ЄС, пише DW.
Дарманен повідомив, що рішення про активування директиви буде формально ухвалено наступного дня, 4 березня, і тоді ж його опублікують. Воно одразу набуде чинності.
Тимчасовий захист надає, зокрема, право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг і соціальної допомоги у країнах ЄС. Його зможуть отримати громадяни України, громадяни третіх країн, які мають посвідку на проживання в Україні, та біженці чи шукачі притулку в Україні.
Цей тимчасовий захист діятиме один рік. Якщо ситуація не зміниться на краще, то дію директиви автоматично буде подовжено на шість місяців. Така пролонгація можлива двічі.
Як повідомлялось, Єврокомісія запропонувала активувати Директиву про тимчасовий захист напередодні. "Усім, хто тікає від путінських бомб, будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Також Єврокомісія запропонувала методичні рекомендації прикордонникам країн ЄС. Вони передбачають спрощену процедуру прикордонного контролю, а також роблять більш гнучкими умови для в'їзду, наприклад, якщо у людини нема закордонного паспорту або ж він не біометричний.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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