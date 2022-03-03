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Окупанти спеціально блокують українські гуманітарні вантажі - Зеленський

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Окупанти спеціально блокують українські гуманітарні вантажі - Зеленський

president.gov.ua

Гуманітарна допомога відправляється в різні частини України та буде відправлятися надалі.

Російська армія спеціально блокує в'їзди для українських гуманітарних вантажів в окупованих містечках, щоб завозити свій вантаж з іншого боку. Але не для того, щоб допомогти українцям.

Про це під час пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"Потім вони записують відео, де роздають людям хліб та інше", - сказав він.

Президент підкреслив, що гуманітарні вантажі - їжа, питна вода, ліки, у тому числі інсулін  - відправляються в різні частини України та будуть відправлятися надалі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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