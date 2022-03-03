Окупанти спеціально блокують українські гуманітарні вантажі - Зеленський

Гуманітарна допомога відправляється в різні частини України та буде відправлятися надалі.

Російська армія спеціально блокує в'їзди для українських гуманітарних вантажів в окупованих містечках, щоб завозити свій вантаж з іншого боку. Але не для того, щоб допомогти українцям.

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Про це під час пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"Потім вони записують відео, де роздають людям хліб та інше", - сказав він.

Президент підкреслив, що гуманітарні вантажі - їжа, питна вода, ліки, у тому числі інсулін - відправляються в різні частини України та будуть відправлятися надалі.