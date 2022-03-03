Федоров обговорив з європейськими колегами дії для підтримки України

Федоров обговорив з європейськими колегами дії для підтримки України

Федоров підтримує зв’язок з цифровими міністрами ЄС.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив з цифровими міністрами Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Італії, Польщі, Словаччини, Словенії, Чехії, Чорногорії та Франції напрями допомоги Україні.

Європейські партнери одноголосно засудили агресію РФ та готові підтримувати Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Міністри обговорили співпрацю та конкретні кроки за трьома напрямами:

1. Боротьба з дезінформацією та закриття пропагандистських телеканалів.

2. Постачання Україні додаткового технічного обладнання.

3. Бойкот російських ІТ-компаній, накладення додаткових санкцій, заморожування активів та розриви контрактів.

Нагадаємо, Федоров звернувся до російських айтівців та закликав їх "не вибирати життя під залізним куполом".