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Федоров обговорив з європейськими колегами дії для підтримки України

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Федоров обговорив з європейськими колегами дії для підтримки України

Міністерство цифрової трансформації

Федоров підтримує зв’язок з цифровими міністрами ЄС.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив з цифровими міністрами Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Італії, Польщі, Словаччини, Словенії, Чехії, Чорногорії та Франції напрями допомоги Україні.

Європейські партнери одноголосно засудили агресію РФ та готові підтримувати Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook. 

Міністри обговорили співпрацю та конкретні кроки за трьома напрямами:

1. Боротьба з дезінформацією та закриття пропагандистських телеканалів. 
2. Постачання Україні додаткового технічного обладнання.
3. Бойкот російських ІТ-компаній, накладення додаткових санкцій, заморожування активів та розриви контрактів.

Нагадаємо, Федоров звернувся до російських айтівців та закликав їх "не вибирати життя під залізним куполом".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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