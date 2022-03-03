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Федоров обсудил с европейскими коллегами действия по поддержке Украины

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Федоров обсудил с европейскими коллегами действия по поддержке Украины

Министерство цифровой трансформации

Федоров поддерживает связь с цифровыми министрами ЕС.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обсудил с цифровыми министрами Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Черногории и Франции направления помощи Украине.

Европейские партнеры единогласно осудили агрессию РФ и готовы поддерживать Украину.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Министры обсудили сотрудничество и конкретные шаги по трем направлениям:

1. Борьба с дезинформацией и закрытие пропагандистских телеканалов.
2. Поставка в Украине дополнительного технического оборудования.
3. Бойкот российских ИТ-компаний, наложение дополнительных санкций, замораживание активов и разрыв контрактов.

Напомним, Федоров обратился к российским айтишникам и призвал их "не выбирать жизнь под железным куполом".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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