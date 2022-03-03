Федоров обсудил с европейскими коллегами действия по поддержке Украины

Федоров обсудил с европейскими коллегами действия по поддержке Украины

Федоров поддерживает связь с цифровыми министрами ЕС.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обсудил с цифровыми министрами Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Италии, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Черногории и Франции направления помощи Украине.

Европейские партнеры единогласно осудили агрессию РФ и готовы поддерживать Украину.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Министры обсудили сотрудничество и конкретные шаги по трем направлениям:

1. Борьба с дезинформацией и закрытие пропагандистских телеканалов.

2. Поставка в Украине дополнительного технического оборудования.

3. Бойкот российских ИТ-компаний, наложение дополнительных санкций, замораживание активов и разрыв контрактов.

Напомним, Федоров обратился к российским айтишникам и призвал их "не выбирать жизнь под железным куполом".