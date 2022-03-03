Тысячи украинцев вынужденно отправляются в более безопасные регионы страны. ТСН.ua дает советы, как двигаться на автомобиле в условиях массовой эвакуации.

Из-за сплошного потока транспорта в попутном направлении водитель очень быстро устает, а потому по возможности следует каждые два часа меняться.

Обо всех опасностях, которые ждут водителей на дороге во время массовой эвакуации, рассказывают на украинском автомобильном ресурсе " Твоя МАШИНА ".

Одна из опасностей в том, что большое количество авто движутся по встречной полосе, которые верят в свою безнаказанность, и пытаются вернуться к своему потоку при появлении машин навстречу. Что делать в этом случае ? Старайтесь вовремя уклоняться и тормозиться от нетерпеливых водителей, пытающихся обогнать свой поток по встречной полосе.

Еще одна опасность возникает тогда, когда большое количество водителей во время массовой эвакуации обгоняют машины по обочине. Из-за них движение потока может замедляться еще больше. Старайтесь двигаться медленно и следите не только за дорогой, но и за обочиной.

Также довольно опасно, когда в напряженном трафике случаются неопытные водители, которые могут попадать в незначительные аварии. В таких случаях движение часто замедляется. Определенные проблемы возникают, когда в потоке появляются старые и изношенные автомобили. Они начинают ломаться и вызывают пробки.