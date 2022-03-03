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"Даже если послали убивать людей, должен судить Бог, а не крематорий" — Зеленский

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"Даже если послали убивать людей, должен судить Бог, а не крематорий" — Зеленский

Twitter/Офис президента Украины

Зеленский говорит, что русские матери могут приехать и унести своих сыновей-военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова отдать российским матерям своих пленных или погибших сыновей, которых Путин отправил воевать в Украину.

Об этом глава государства рассказал в интервью СМИ.

"Даже если тебя послали убивать других людей, тебя судить должен Бог, а не крематорий. Пусть они приезжают сюда. Мы откроем всем доступ этим матерям. Пусть они приедут и заберут своих детей. Поэтому я не знаю сколько. Я не знаю, мы не держимся с точки зрения времени. Мы держимся с точки зрения просто нас, мы защищаем, потому что это наша работа. Работа, которая перешла в сохранение нашей жизни, нашей истории, нашей семьи. Это просто позор, если у тебя нет возможности иметь свою жизнь и решать, что ты можешь делать и что не можешь. Потому что это содержание жизни, содержание свободы", — высказался Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории, и это значит, что погибшие солдаты РФ не собираются даже показывать родным.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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