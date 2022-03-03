"Даже если послали убивать людей, должен судить Бог, а не крематорий" — Зеленский

"Даже если послали убивать людей, должен судить Бог, а не крематорий" — Зеленский

Зеленский говорит, что русские матери могут приехать и унести своих сыновей-военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова отдать российским матерям своих пленных или погибших сыновей, которых Путин отправил воевать в Украину.

Об этом глава государства рассказал в интервью СМИ.

"Даже если тебя послали убивать других людей, тебя судить должен Бог, а не крематорий. Пусть они приезжают сюда. Мы откроем всем доступ этим матерям. Пусть они приедут и заберут своих детей. Поэтому я не знаю сколько. Я не знаю, мы не держимся с точки зрения времени. Мы держимся с точки зрения просто нас, мы защищаем, потому что это наша работа. Работа, которая перешла в сохранение нашей жизни, нашей истории, нашей семьи. Это просто позор, если у тебя нет возможности иметь свою жизнь и решать, что ты можешь делать и что не можешь. Потому что это содержание жизни, содержание свободы", — высказался Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории, и это значит, что погибшие солдаты РФ не собираются даже показывать родным.