В Украине ужесточили уголовное наказание за мародерство: детали

Соответствующее решение было принято ВРУ 3 марта.
Верховная Рада Украины 3 марта приняла закон об усилении наказания за мародерство во время военного положения. Мародерство приравняли к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В частности, документ приравнивает мародерство к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой. Законом предусмотрено, что похищение на поле боя вещей, находящихся с убитыми или ранеными (мародерство), карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
"Факты мародерства стали широко распространены и фиксируются во многих регионах нашей страны. В то же время достаточная мягкость средств уголовно-правового реагирования на такие действия подталкивает граждан самостоятельно осуществлять "справедливость", а фактически – самосуд над мародерами", — отмечается в пояснительной записке к документу.
"Изменениями в Уголовный кодекс предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке.
Также инициировано повышение минимального предела наказания по ст. 432 УК (похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет.
Статьей 186 УКУ, которая изменена сегодня, предусмотрено наказание за грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Статьей 187 предусмотрено, что завладение имуществом в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Статьей 189 предусмотрено, что вымогательство в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Законом предусмотрено, что присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО – 42,
- средств ПВО – 11,
- самолетов – 30 (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники – 374,
- легких скоростных катеров – 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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