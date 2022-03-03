В Украине ужесточили уголовное наказание за мародерство: детали

Соответствующее решение было принято ВРУ 3 марта.

Верховная Рада Украины 3 марта приняла закон об усилении наказания за мародерство во время военного положения. Мародерство приравняли к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности, документ приравнивает мародерство к преступлению в особо крупных размерах или совершенному организованной группой. Законом предусмотрено, что похищение на поле боя вещей, находящихся с убитыми или ранеными (мародерство), карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Факты мародерства стали широко распространены и фиксируются во многих регионах нашей страны. В то же время достаточная мягкость средств уголовно-правового реагирования на такие действия подталкивает граждан самостоятельно осуществлять "справедливость", а фактически – самосуд над мародерами", — отмечается в пояснительной записке к документу.

"Изменениями в Уголовный кодекс предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке.

Также инициировано повышение минимального предела наказания по ст. 432 УК (похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет.

Статьей 186 УКУ, которая изменена сегодня, предусмотрено наказание за грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Статьей 187 предусмотрено, что завладение имуществом в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Статьей 189 предусмотрено, что вымогательство в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Законом предусмотрено, что присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.