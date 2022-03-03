В Україні посилили кримінальне покарання за мародерство: деталі

Відповідне рішення ухвалила ВРУ 3 березня.
Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.
Про це інформує пресслужба парламенту.
Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з убитими або пораненими (мародерство), карається позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.
"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – наголошується у пояснювальній записці до документа.
"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.
Також ініційовано підвищення мінімальної межі покарання за ст. 432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих чи поранених) у вигляді ув’язнення від трьох до п'яти років.
Статтею 186 ККУ, яка змінена сьогодні, передбачено покарання за грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану позбавленням волі строком від 7 до 10 років.
Статтею 187 передбачено, що заволодіння майном в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Статтею 189 передбачено, що вимагання в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Законом передбачено, що привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади строк до трьох років.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків – 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ – 42,
- засобів ППО – 11,
- літаків – 30 (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки – 374,
- легких швидкісних катерів – 2,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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