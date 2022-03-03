В Україні посилили кримінальне покарання за мародерство: деталі

Відповідне рішення ухвалила ВРУ 3 березня.

Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Про це інформує пресслужба парламенту.

Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з убитими або пораненими (мародерство), карається позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.

"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – наголошується у пояснювальній записці до документа.

"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.

Також ініційовано підвищення мінімальної межі покарання за ст. 432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих чи поранених) у вигляді ув’язнення від трьох до п'яти років.

Статтею 186 ККУ, яка змінена сьогодні, передбачено покарання за грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану позбавленням волі строком від 7 до 10 років.

Статтею 187 передбачено, що заволодіння майном в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Статтею 189 передбачено, що вимагання в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Законом передбачено, що привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади строк до трьох років.