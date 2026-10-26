Після війни додому можуть не повернутися мільйони українців: Лібанова назвала болісну цифру

Демографія / © ТСН.ua

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Після закінчення війни до України може повернутися лише близько третини громадян, які нині перебувають за кордоном. Що довше тривають бойові дії, то менше людей готові повертатися, оскільки українці поступово адаптуються до життя в інших країнах.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, передає «Укрінформ».

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За її словами, станом на 30 червня у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувало близько 4,4 млн українців. Ще приблизно 600 тисяч живуть за межами Євросоюзу, зокрема в Канаді, Великій Британії та Молдові.

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Близько третини українців за кордоном — це діти та підлітки до 18 років. Люди старші за 65 років становлять лише близько 6%.

Лібанова зазначила, що ще 2022 року можна було очікувати повернення приблизно половини тих, хто виїхав через війну. Тепер, за її оцінкою, реалістичніше говорити лише про третину.

«Кожен місяць, який триває війна, все менше й менше людей буде повертатися, тому що все більше адаптуються там, і все більше руйнувань тут», — сказала вона.

За словами демографині, близько 70% українських жінок віком від 20 до 64 років, які перебувають за кордоном, уже працюють. Їхні діти ходять до садків, шкіл, коледжів та університетів, а самі українці вивчають мову й дедалі глибше інтегруються у нове середовище.

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Лібанова також не виключає, що після завершення війни та скасування обмежень на виїзд чоловіків може початися друга хвиля міграції з України.

За її словами, частина чоловіків після повернення з фронту може зіткнутися з різким падінням доходів у цивільному житті, водночас їхні родини вже можуть бути облаштовані за кордоном.

«Чоловіки будуть повертатися з фронту, де зарплати у них були достойні. А в цивільному секторі нічого подібного їм ніхто не запропонує. А за кордоном уже влаштувалася дружина, у дитини, як вони вважають, є перспективи кращого майбутнього», — пояснила Лібанова.

Україна вже зіткнулася з глибокою демографічною кризою

За словами президента Володимира Зеленського, нині за межами України перебувають близько 9,5 млн цивільних українців, які виїхали через повномасштабну війну.

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Паралельно країна переживає різке падіння народжуваності. За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували трохи більше ніж 73 тисячі народжень, а середня кількість дітей на одну жінку знизилася до 0,8–0,9 проти 1,14 до повномасштабного вторгнення.

На тлі демографічних проблем в Україні обговорюють способи заохотити родини народжувати дітей. Зокрема, громадська ініціатива запропонувала законопроєкт про значне збільшення фінансової допомоги батькам — до 1,2 млн грн за народження дитини, а також додаткову підтримку сім’ям військовослужбовців, але наразі це лише пропозиція, а не чинна державна програма.

За попередньою оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній Україні території проживало близько 29 млн людей. Демографи попереджають, що після закінчення війни ситуацію може додатково погіршити нова хвиля еміграції, якщо частина родин остаточно вирішить залишитися за кордоном.

Україна втрачає населення не лише через низьку народжуваність. За попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній уряду території проживало близько 29 мільйонів людей. Однією з головних причин скорочення залишається виїзд громадян за кордон. Демографи також попереджають про ризик нової хвилі еміграції після війни — частина сімей може вирішити залишитися за межами України.

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