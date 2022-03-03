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Агентство S&P снизило кредитный рейтинг России

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Агентство S&P снизило кредитный рейтинг России

Существует потенциальная возможность невыполнения РФ ее долговых обязательств.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с "ВВВ-" до "CCC-".

Об этом говорит сообщение на сайте агентства, пишут российские СМИ.

Рейтинги размещены в списке CreditWatch (рейтинг на просмотре) с отрицательным прогнозом.

Отметим, что отметка "CCC" означает, что в настоящее время существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств – это в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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