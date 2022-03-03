Агентство S&P снизило кредитный рейтинг России

Существует потенциальная возможность невыполнения РФ ее долговых обязательств.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с "ВВВ-" до "CCC-".

Об этом говорит сообщение на сайте агентства, пишут российские СМИ.

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Рейтинги размещены в списке CreditWatch (рейтинг на просмотре) с отрицательным прогнозом.

Отметим, что отметка "CCC" означает, что в настоящее время существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств – это в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.