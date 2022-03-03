Міжнародні агентства знизили кредитні рейтинги Росії

Рейтинги знижені через запровадження західних санкцій проти РФ через її агресію проти України.

Міжнародні агентства Moody's та Fitch знизили рейтинги Російської Федерації - після тотального запровадження країнами Заходу економічних та персональних санкцій проти РФ через те, що вона пішла війною проти України.

Moody's знизило рейтинги Росії щодо боргових зобов'язань в іноземній та національній валюті до "B3" з "Baa3". Також Мoody's помістило рейтинги 51 російської компанії на перегляд із можливістю зниження.

Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті до рівня "B" з "BBB". Жорсткість міжнародних санкцій щодо РФ через війну в Україні посилила загрози макрофінансовій стабільності Росії. Крім того, вважають у Fitch, обмеження можуть підірвати її готовність обслуговувати державний борг.