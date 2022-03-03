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Міжнародні агентства знизили кредитні рейтинги Росії

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Міжнародні агентства знизили кредитні рейтинги Росії

Getty Images

Рейтинги знижені через запровадження західних санкцій проти РФ через її агресію проти України.

Міжнародні агентства Moody's та Fitch знизили рейтинги Російської Федерації - після тотального запровадження країнами Заходу економічних та персональних санкцій проти РФ через те, що вона пішла війною проти України.

Moody's знизило рейтинги Росії щодо боргових зобов'язань в іноземній та національній валюті до "B3" з "Baa3". Також Мoody's помістило рейтинги 51 російської компанії на перегляд із можливістю зниження.

Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті до рівня "B" з "BBB". Жорсткість міжнародних санкцій щодо РФ через війну в Україні посилила загрози макрофінансовій стабільності Росії. Крім того, вважають у Fitch, обмеження можуть підірвати її готовність обслуговувати державний борг.

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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