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У Запоріжжі заборонили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

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У Запоріжжі заборонили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

УНІАН

Це шлях від одного з районів міста до центру.

Рух автотранспорту через греблю Дніпрогесу, що у Дніпропетровську районі Запоріжжя, повністю перекрито.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста.

"Це вимушені заходи. Ворог близько і ми захищаємося",- наголосив він.

Представник мерії закликає не виходити без потреби з дому, а також не користуватися автомобілями.

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  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
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