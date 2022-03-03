У Запоріжжі заборонили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

У Запоріжжі заборонили рух транспорту через греблю Дніпрогесу

Це шлях від одного з районів міста до центру.

Рух автотранспорту через греблю Дніпрогесу, що у Дніпропетровську районі Запоріжжя, повністю перекрито.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста.

"Це вимушені заходи. Ворог близько і ми захищаємося",- наголосив він.

Представник мерії закликає не виходити без потреби з дому, а також не користуватися автомобілями.