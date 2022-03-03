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США вводят санкции против Пескова и 19 российских олигархов

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США вводят санкции против Пескова и 19 российских олигархов

pixabay.com

Под санкции попали еще 47 человек, связанных с российскими бизнесменами.

В Белом доме заявили, что США введут 3 марта санкции против ряда российских олигархов и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова за развязывание Россией войны в Украине.

Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелены на российскую элиту и членов семей, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти лица обогатились за счет российского народа, а некоторые подняли членов своих семей на высокие должности. Остальные сидят во главе крупнейших российских компаний и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину", – говорится в сообщении Белого дома.

Там подчеркнули, что российская элита и члены семей будут отключены от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано для использования. Министерство финансов поделится финансовой разведкой и другими доказательствами, если это необходимо, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и ареста активов.

США вводят санкции в расширенный список приближенных к Путину и членов их семей:

  • Алишер Бурханович Усманов – один из богатейших людей России и близкий союзник Путина. Его собственность будет заблокирована для использования в Соединенных Штатах и гражданами США, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что захваченную союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России.
  • Дмитрий Песков – спикер Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды.

Соединенные Штаты также введут визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близкого окружения. Как сказал президент США Джо Байден, государство продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, получающих прибыль от этого насильственного режима.

США и правительства всего мира будут работать над обнаружением и замораживанием активов российских элит и членов их семей в соответствующих юрисдикциях – их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие неправомерные доходы.

Полный список близких к Путину людей, против которых США вводят санкции:

  • Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по элитной недвижимости).
  • Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис).
  • Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел, Игорь и дочь Лилия).
  • Сергей Чемезов (жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия).
  • Игорь Шувалов (его пять компаний, его супруга Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания).
  • Евгений Пригожин (его три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел).
  • Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Путина.
  • Алишер Усманов (его суперяхта, одна из самых больших в мире и только что захваченная нашим союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).

"Введение визовых ограничений для 19 российских олигархов, их 47 членов семей и близкого окружения: сегодня Госдепартамент объявляет о новой политике по визовым ограничениям, чтобы ограничить выдачу виз некоторым российским олигархам, членам их семей и близкому окружению", — говорится в сообщении.

Полная блокировка санкциями вводится в отношении объектов дезинформации:

  • Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";
  • SouthFront;
  • SDN InfoRos;
  • "Новый восточный прогноз";
  • "Восточное обозрение";
  • United World International.

Кроме того, санкции вводятся в отношении 26 человек из России и Украины, играющих центральную роль в этих организациях, что позволяет правительству РФ распространять дезинформацию и влиять на восприятие их вторжения в Украину. Эти организации распространяют ложные нарративы, продвигающие российские стратегические цели и фальшиво оправдывающие деятельность Кремля.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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