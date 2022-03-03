США вводят санкции против Пескова и 19 российских олигархов

Под санкции попали еще 47 человек, связанных с российскими бизнесменами.
В Белом доме заявили, что США введут 3 марта санкции против ряда российских олигархов и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова за развязывание Россией войны в Украине.
Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома.
"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелены на российскую элиту и членов семей, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти лица обогатились за счет российского народа, а некоторые подняли членов своих семей на высокие должности. Остальные сидят во главе крупнейших российских компаний и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину", – говорится в сообщении Белого дома.
Там подчеркнули, что российская элита и члены семей будут отключены от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано для использования. Министерство финансов поделится финансовой разведкой и другими доказательствами, если это необходимо, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и ареста активов.
США вводят санкции в расширенный список приближенных к Путину и членов их семей:
- Алишер Бурханович Усманов – один из богатейших людей России и близкий союзник Путина. Его собственность будет заблокирована для использования в Соединенных Штатах и гражданами США, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что захваченную союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России.
- Дмитрий Песков – спикер Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды.
Соединенные Штаты также введут визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близкого окружения. Как сказал президент США Джо Байден, государство продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, получающих прибыль от этого насильственного режима.
США и правительства всего мира будут работать над обнаружением и замораживанием активов российских элит и членов их семей в соответствующих юрисдикциях – их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие неправомерные доходы.
Полный список близких к Путину людей, против которых США вводят санкции:
- Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по элитной недвижимости).
- Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис).
- Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел, Игорь и дочь Лилия).
- Сергей Чемезов (жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия).
- Игорь Шувалов (его пять компаний, его супруга Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания).
- Евгений Пригожин (его три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел).
- Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Путина.
- Алишер Усманов (его суперяхта, одна из самых больших в мире и только что захваченная нашим союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).
"Введение визовых ограничений для 19 российских олигархов, их 47 членов семей и близкого окружения: сегодня Госдепартамент объявляет о новой политике по визовым ограничениям, чтобы ограничить выдачу виз некоторым российским олигархам, членам их семей и близкому окружению", — говорится в сообщении.
Полная блокировка санкциями вводится в отношении объектов дезинформации:
- Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";
- SouthFront;
- SDN InfoRos;
- "Новый восточный прогноз";
- "Восточное обозрение";
- United World International.
Кроме того, санкции вводятся в отношении 26 человек из России и Украины, играющих центральную роль в этих организациях, что позволяет правительству РФ распространять дезинформацию и влиять на восприятие их вторжения в Украину. Эти организации распространяют ложные нарративы, продвигающие российские стратегические цели и фальшиво оправдывающие деятельность Кремля.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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