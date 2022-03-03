АЭС в Энергодаре находится под надежной охраной

АЭС в Энергодаре находится под надежной охраной

За попытки стрельбы в направлении атомной электростанции предусмотрена ответственность, заявил глава Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что Запорожская АЭС в Энергодаре надежно охраняется, потому невозможны никакие трагические сценарии.

Об этом сообщает "Энергоатом" со ссылкой на заявление министра в эфире "UAразом".

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В Минэнерго подчеркнули, что попытки стрельбы в направлении атомной электростанции – это варварство, за которое предусмотрена международная ответственность.

Украина находится на постоянной связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), информируя о ситуации в Энергодаре.

Захватывая АЭС, враг хочет пошатнуть украинскую энергосистему, добавили в Минэнерго.