Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

АЭС в Энергодаре находится под надежной охраной

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
АЭС в Энергодаре находится под надежной охраной

За попытки стрельбы в направлении атомной электростанции предусмотрена ответственность, заявил глава Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что Запорожская АЭС в Энергодаре надежно охраняется, потому невозможны никакие трагические сценарии.

Об этом сообщает "Энергоатом" со ссылкой на заявление министра в эфире "UAразом".

В Минэнерго подчеркнули, что попытки стрельбы в направлении атомной электростанции – это варварство, за которое предусмотрена международная ответственность.

Украина находится на постоянной связи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), информируя о ситуации в Энергодаре.

Захватывая АЭС, враг хочет пошатнуть украинскую энергосистему, добавили в Минэнерго.

Оккупанты прорвались в Энергодар – к чему это может привести

Оккупанты прорвались в Энергодар – к чему это может привести

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация