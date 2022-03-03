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АЕС в Енергодарі перебуває під надійною охороною

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АЕС в Енергодарі перебуває під надійною охороною

За спроби стрілянини у напрямку атомної електростанції передбачена відповідальність, заявив голова Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що Запорізька АЕС в Енергодарі надійно охороняється, тому неможливі жодні трагічні сценарії.

Про це повідомляє "Енергоатом" з посиланням на заяву міністра в ефірі "UAразом".  

У Міненерго наголосили, що спроби стрілянини у напрямку атомної електростанції – це варварство, за яке передбачена міжнародна відповідальність.

Україна перебуває на постійному зв'язку з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), інформуючи про ситуацію в Енергодарі.

Захоплюючи АЕС, ворог хоче похитнути українську енергосистему, додали в Міненерго.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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