АЕС в Енергодарі перебуває під надійною охороною

АЕС в Енергодарі перебуває під надійною охороною

За спроби стрілянини у напрямку атомної електростанції передбачена відповідальність, заявив голова Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що Запорізька АЕС в Енергодарі надійно охороняється, тому неможливі жодні трагічні сценарії.

Про це повідомляє "Енергоатом" з посиланням на заяву міністра в ефірі "UAразом".

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У Міненерго наголосили, що спроби стрілянини у напрямку атомної електростанції – це варварство, за яке передбачена міжнародна відповідальність.

Україна перебуває на постійному зв'язку з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), інформуючи про ситуацію в Енергодарі.

Захоплюючи АЕС, ворог хоче похитнути українську енергосистему, додали в Міненерго.