У Луганській області українські військові тримають оборону

У регіоні чекають на гуманітарну допомогу.

У Луганській області йде підготовка чергового евакуаційного потягу, також очікують на прибуття конвою з гуманітарною допомогою і за можливістю лагодять усю інфраструктуру, яку знищують російські війська.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі військові тримають позиції, ми співпрацюємо з усіма нашими захисниками. Всім необхідним допомагаємо. Посилюються ворожі обстріли мирного населення. У Гірській громаді усі населені пункти зрівняють з землею всіма видами озброєння. Лисичанськ Сєвєродонецьк, Попасна — руйнуються житлові будинки, школи", — повідомив Сергій Гайдай.

З його слів, йде підготовка чергового потягу, для проведення евакуації. Про потяг буде повідомлено додатково.

"Домовлялись про гуманітарні конвої, вони вже в Україні. Приблизно 5 березня ми вже зможемо завезти допомогу. Десятки фур, медикаменти, одяг, їжа, засоби гігієни, спальні мішки", — повідомив Сергій Гайдай.