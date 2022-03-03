Українські спецпризначенці знищили 20 ворожих БМД у Гостомелі (відео)

Бій за контроль над містом триває.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили у Гостомелі Київської області ще 10 ворожих бойових машин десанту.

Про це повідомили в ГУР МО.

"Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18:30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору", ­– йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що загалом протягом 3 березня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.

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