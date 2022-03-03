Ілон Маск адаптує Starlink для України

Starlink запрацює в Україні.
Супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб.
Про це повідомив Ілон Маск.
"Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу", - написав Маск.
Thanks https://t.co/eWTKXCBXlG— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Маск відправить до України ще нову партію Starlink."Очікуємо в найближчий час нову партію Starlink, а поки Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!", - написав міністр.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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