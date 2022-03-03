Ілон Маск адаптує Starlink для України

Супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб.

Про це повідомив Ілон Маск.

"Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу", - написав Маск.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Маск відправить до України ще нову партію Starlink.

"Очікуємо в найближчий час нову партію Starlink, а поки Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Також увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу. Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!", - написав міністр.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217,

бойових броньованих машин ‒ 900,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: