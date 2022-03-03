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Інформація про "мітки" в Google - це фейк для поширення паніки - Держспецзв'язку

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Google в Україні обмежив можливість додавання нових міток на карти.

Поява нових "міток" на Google - це інформаційно-психологічна операція з метою посіяти паніку та дезінформацію серед населення.

Про це повідомили в Держспецзв'язку. 

"У мережі поширюють інформацію, про те, що ніби-то на картах Google зʼявилися нові "мітки", за допомогою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація не відповідає дійсності. Google в Україні обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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