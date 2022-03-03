Інформація про "мітки" в Google - це фейк для поширення паніки - Держспецзв'язку

Інформація про "мітки" в Google - це фейк для поширення паніки - Держспецзв'язку

Google в Україні обмежив можливість додавання нових міток на карти.

Поява нових "міток" на Google - це інформаційно-психологічна операція з метою посіяти паніку та дезінформацію серед населення.

Про це повідомили в Держспецзв'язку.

"У мережі поширюють інформацію, про те, що ніби-то на картах Google зʼявилися нові "мітки", за допомогою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація не відповідає дійсності. Google в Україні обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби", - йдеться у повідомленні.