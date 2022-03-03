В Луганской области украинские военные держат оборону

В регионе ждут гуманитарной помощи.

В Луганской области идет подготовка очередного эвакуационного поезда, также ожидают прибытия конвоя с гуманитарной помощью и по возможности чинят всю инфраструктуру, которую уничтожают российские войска.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Все военные держат позиции, мы сотрудничаем со всеми нашими защитниками. Всем необходимым помогаем. Усиливаются вражеские обстрелы мирного населения. В Горной общине все населенные пункты сравнивают с землей всеми видами вооружения. Лисичанск, Северодонецк, Попасная — разрушаются жилые" - сказал Сергей Гайдай.

По его словам, идет подготовка дежурного поезда для проведения эвакуации. О поезде будет сообщено дополнительно.

"Договорились о гуманитарных конвоях, они уже в Украине. Приблизительно 5 марта мы уже сможем завезти помощь. Десятки фур, медикаменты, одежда, еда, средства гигиены, спальные мешки", — сообщил Сергей Гайдай.