Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra вступив до тероборони

МС КилимМен захищатиме мешканців Києва.

Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra також не лишився осторонь під час війни Росії проти України.

Так, музиканти вже об'єдналися у волонтерську організацію, а тепер МС КилимМен долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищатиме мешканців Києва. Про це виконавці повідомили на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємось. А Килим тим часом на передовій, і це не прикол. Швидше всього, коли ворог побачить такого тіпа, то подумає, що він вже в пеклі", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, фанати схвалили такий вчинок артиста.

Супер! Нехай ворожі кулі обминають наших захисників

Разом до перемоги!!!

Килимок, бережи себе!!!

Та ти шо який, перемога наша. Слава Україні!!!

Нагадаємо, букмекери покращили прогноз для України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Юзери пророкують нашій країні перемогу.

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