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Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra вступив до тероборони

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Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra вступив до тероборони

instagram.com/kalush_carpet

МС КилимМен захищатиме мешканців Києва.

Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra також не лишився осторонь під час війни Росії проти України.

Так, музиканти вже об'єдналися у волонтерську організацію, а тепер МС КилимМен долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищатиме мешканців Києва. Про це виконавці повідомили на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємось. А Килим тим часом на передовій, і це не прикол. Швидше всього, коли ворог побачить такого тіпа, то подумає, що він вже в пеклі", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, фанати схвалили такий вчинок артиста.

  • Супер! Нехай ворожі кулі обминають наших захисників
  • Разом до перемоги!!!
  • Килимок, бережи себе!!!
  • Та ти шо який, перемога наша. Слава Україні!!!

Нагадаємо, букмекери покращили прогноз для України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Юзери пророкують нашій країні перемогу.

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