Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra вступив до тероборони

МС КилимМен захищатиме мешканців Києва.
Учасник гурту-представника України на "Євробаченні-2021" Kalush Orchestra також не лишився осторонь під час війни Росії проти України.
Так, музиканти вже об'єдналися у волонтерську організацію, а тепер МС КилимМен долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Він захищатиме мешканців Києва. Про це виконавці повідомили на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео.
"Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємось. А Килим тим часом на передовій, і це не прикол. Швидше всього, коли ворог побачить такого тіпа, то подумає, що він вже в пеклі", – йдеться в повідомленні.
Зі свого боку, фанати схвалили такий вчинок артиста.
- Супер! Нехай ворожі кулі обминають наших захисників
- Разом до перемоги!!!
- Килимок, бережи себе!!!
- Та ти шо який, перемога наша. Слава Україні!!!
Нагадаємо, букмекери покращили прогноз для України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Юзери пророкують нашій країні перемогу.
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