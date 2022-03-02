Віктор Бронюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України

Співак разом з іншими захищає Україну від окупантів.

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк вступив до територіальної оборони Збройних сил України.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Він опублікував фото, на якому зображений зі зброєю разом з іншими учасниками територіальної оборони.

Віктор Бронюк разом з іншими учасниками тероборони / instagram.com/viktorbronyuk_official

"Класика", вона завжди актуальна. Хтось любить слухати музику на "вінілах", але РПД теж не погано звучить", - написав під фото Бронюк.

Віктор Бронюк разом з іншими учасниками тероборони / instagram.com/viktorbronyuk_official

Зазначимо, українські зірки шоубізнесу вступають до лав територіальної оборони ЗС України. Захищати країну від окупантів разом з іншими українцями пішли соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя та учасники колективу, репер Олександр Ярмак, Ігор Кондратюк, Юрій Ткач, Фагот, Дмитро Дікусар, Микита Добринін, Андрій Федінчик, Ахтем Сеїтаблаєв, Олег Сенцов, Олександр Положинський, Єгор Соболєв та Олексій Тритенко.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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