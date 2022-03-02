Експродюсерку Лободи Крапівіну позбавили громадянства РФ після критики війни

Її з сестрою позбавили російських паспортів.

Експродюсерку співачки Світлани Лободи Нателлу Крапівіну позбавили російського громадянства після того, як вона розкритикувала воєнні дії РФ на території України.

Про це повідомляє МВС Росії. Там пояснили, що вона нібито не надала повний пакет документів багато років тому. Зауважимо, що таку "перевірку" здійснили після того, як Нателла публічно засудила війну.

"Встановлено, що з подання заяви приймання Н. В. Крапівіної (на той час була неповнолітньою) в громадянство Російської Федерації її законним представником не був представлений повний пакет документів. В результаті висновок про набуття громадянства Російської Федерації щодо Н. В. Крапівіної та її сестри А. В. Алієвої не виносилося. Тому Н.В. Крапівіна та її сестра А.В. Алієва громадянками Росії не є, їхні паспорти визнані виданими в порушення встановленого законодавством Російської Федерації порядку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями Крапівіна розкритикувала війну в Україні.

"Я народилася в Ашхабаді, азербайджанка за національністю, потім кілька років на Північному Кавказі, потім навчалася в Америці та Лондоні потроху, потім уже був Київ. Вже багато років я живу в Москві. Так, я знаю, останні роки в України та Росії було багато проблем. Вони не вирішувалися. І вже не важливо, хто винен. Важливо лише одне, що жоден територіальний чи політичний чи ідеологічний конфлікт не повинен відбирати у дітей право на майбутнє. Вони не повинні засинати і прокидатися під гуркіт снарядів, під бомби, що розриваються. Наші батьки не повинні мерзнути у підвалах, а хворі з терміновими операціями помирати, так і не дочекавшись своєї черги, а жінки не повинні народжувати у метро. Найважливіше сьогодні – це зупинити кровопролиття та сісти за стіл переговорів! Я не політик, дякувати Богові, але я патріот і Росії, і України. Так, так буває, коли ти любиш не символи, а людей", – написала вона.

Читайте також: