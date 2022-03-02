Експродюсерку Лободи Крапівіну позбавили громадянства РФ після критики війни

Її з сестрою позбавили російських паспортів.
Експродюсерку співачки Світлани Лободи Нателлу Крапівіну позбавили російського громадянства після того, як вона розкритикувала воєнні дії РФ на території України.
Про це повідомляє МВС Росії. Там пояснили, що вона нібито не надала повний пакет документів багато років тому. Зауважимо, що таку "перевірку" здійснили після того, як Нателла публічно засудила війну.
"Встановлено, що з подання заяви приймання Н. В. Крапівіної (на той час була неповнолітньою) в громадянство Російської Федерації її законним представником не був представлений повний пакет документів. В результаті висновок про набуття громадянства Російської Федерації щодо Н. В. Крапівіної та її сестри А. В. Алієвої не виносилося. Тому Н.В. Крапівіна та її сестра А.В. Алієва громадянками Росії не є, їхні паспорти визнані виданими в порушення встановленого законодавством Російської Федерації порядку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями Крапівіна розкритикувала війну в Україні.
"Я народилася в Ашхабаді, азербайджанка за національністю, потім кілька років на Північному Кавказі, потім навчалася в Америці та Лондоні потроху, потім уже був Київ. Вже багато років я живу в Москві. Так, я знаю, останні роки в України та Росії було багато проблем. Вони не вирішувалися. І вже не важливо, хто винен. Важливо лише одне, що жоден територіальний чи політичний чи ідеологічний конфлікт не повинен відбирати у дітей право на майбутнє. Вони не повинні засинати і прокидатися під гуркіт снарядів, під бомби, що розриваються. Наші батьки не повинні мерзнути у підвалах, а хворі з терміновими операціями помирати, так і не дочекавшись своєї черги, а жінки не повинні народжувати у метро. Найважливіше сьогодні – це зупинити кровопролиття та сісти за стіл переговорів! Я не політик, дякувати Богові, але я патріот і Росії, і України. Так, так буває, коли ти любиш не символи, а людей", – написала вона.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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