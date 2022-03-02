Экс-продюсера Лободы Крапивину лишили гражданства РФ после критики войны

Ее с сестрой лишили российских паспортов.

Экс-продюсера певицы Светланы Лободы Нателлу Крапивину лишили российского гражданства после того, как она раскритиковала военные действия РФ на территории Украины.

Об этом сообщает МВД России. Там объяснили, что она якобы не предоставила полный пакет документов много лет назад. Заметим, что такую "проверку" провели после того, как Нателла публично осудила войну.

"Установлено, что при подаче заявления о приеме Н. В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н. В. Крапивиной и ее сестры А. В. Алиевой не выносилось. В этой связи Н.В. Крапивина и ее сестра А.В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях Крапивин раскритиковал войну в Украине.

"Я родилась в Ашхабаде, азербайджанка по национальности, потом несколько лет на Северном Кавказе, потом училась в Америке и Лондоне понемногу, потом уже был Киев. Уже много лет я живу в Москве. Да, я знаю, последние годы у Украины и России было много проблем.Они не решались.И уже не важно, кто виноват. Важно лишь одно, что ни один территориальный или политический или идеологический конфликт не должен отбирать у детей право на будущее. Они не должны засыпать и просыпаться под грохот снарядов, под разрывающиеся бомбы. Наши родители не должны мерзнуть в подвалах, а больные со срочными операциями умирать, так и не дождавшись своей очереди, а женщины не должны рожать в метро. Самое важное сегодня - это остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров! Я не политик, слава Богу, но я патриот и России и Украины. Да, так бывает, когда ты любишь не символы, а людей", – написала она.

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