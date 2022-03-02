В Херсоне люди сидят без света, воды и газа из-за обстрелов

В Херсоне люди сидят без света, воды и газа из-за обстрелов

Аварийные бригады работают на местах.

В Херсоне из-за обстрелов перебои с водой, светом и газом.

Об этом сообщили на сайте Херсонского городского совета.

В частности, 24 февраля при обстреле поселка Антоновка возник прорыв газопровода, из-за этого 900 абонентов остались без газоснабжения. Также жители поселка остались без света из-за повреждения линии 10 кВт.

Также от газа отключили дома по адресам улица Тарле, 2, 4, ул. 49 Гвардейской дивизии, 28, ул. Перекопская, 171 и переулок Санаторный, 8 из-за попадания снарядов.

При обстреле в Таврическом микрорайоне без света остались дома по улице Вишневой, 26 и в некоторых домах по проспекту 200-летия Херсона.

Также без электроэнергии остались дома по улицам Котляревской, Фритаун, Фестивальной, с 1 по 5 Западной и поселок Северный.