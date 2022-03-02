Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Чернигове увеличили продолжительность комендантского часа

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Чернигове увеличили продолжительность комендантского часа

Ее увеличили на один час.

В Чернигове со среды, 3 марта, комендантский час продлится с 18:00 до 6:00.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Саус.

"Руководители общин в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на своей территории только по согласованию с Районными военными администрациями", — подчеркнул руководитель ОГА.

К слову, комендантский час в регионе ввели 24 февраля. Тогда она действовала с 21:00 до 06:00. Три дня назад ее продлили: с 18:00 до 05:00.

Отмечается: во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация