В Чернигове увеличили продолжительность комендантского часа

Ее увеличили на один час.

В Чернигове со среды, 3 марта, комендантский час продлится с 18:00 до 6:00.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Саус.

"Руководители общин в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на своей территории только по согласованию с Районными военными администрациями", — подчеркнул руководитель ОГА.

К слову, комендантский час в регионе ввели 24 февраля. Тогда она действовала с 21:00 до 06:00. Три дня назад ее продлили: с 18:00 до 05:00.

Отмечается: во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника.