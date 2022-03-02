Россия обстреляла центр Харькова: погибли 4 человека, минимум 9 травмировано

Спасли уже 10 человек.

В результате обстрелов и бомбардировок центра Харькова утром 2 марта погибли 4 человека. Еще 9 человек травмированы, 10 — спасены из-под завалов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Руководитель пресс-службы области Евгений Василенко напомнил, административные здания обрушились с последующим возгоранием и распространением пожаров.

К месту происшествия были направлены спасатели – всего 21 единица техники, а также 90 человек личного состава.