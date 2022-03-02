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Россия обстреляла центр Харькова: погибли 4 человека, минимум 9 травмировано

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Россия обстреляла центр Харькова: погибли 4 человека, минимум 9 травмировано

Спасли уже 10 человек.

В результате обстрелов и бомбардировок центра Харькова утром 2 марта погибли 4 человека. Еще 9 человек травмированы, 10 — спасены из-под завалов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Руководитель пресс-службы области Евгений Василенко напомнил, административные здания обрушились с последующим возгоранием и распространением пожаров.

К месту происшествия были направлены спасатели – всего 21 единица техники, а также 90 человек личного состава.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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