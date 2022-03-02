Росія обстріляла центр Харкова: загинули 4 людини, мінімум 9 травмовано

Врятували вже 10 осіб.

У результаті обстрілів та бомбардування центра Харкова вранці 2 березня загинуло 4 людини. Ще 9 осіб травмовано, 10 - врятовано з-під завалів.

Про це повідомили в ДСНС.

Керівник пресслужби області Євгеній Василенко нагадав, адміністративні будівлі обрушилися із подальшимжю займанням та розповсюдженням пожеж.

До місця події були направлені рятувальники - загалом 21 одиниця техніки, а також 90 членів особового складу.