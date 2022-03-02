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Росія обстріляла центр Харкова: загинули 4 людини, мінімум 9 травмовано

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Росія обстріляла центр Харкова: загинули 4 людини, мінімум 9 травмовано

Врятували вже 10 осіб.

У результаті обстрілів та бомбардування центра Харкова вранці 2 березня загинуло 4 людини. Ще 9 осіб травмовано, 10 - врятовано з-під завалів.

Про це повідомили в ДСНС.

Керівник пресслужби області Євгеній Василенко нагадав, адміністративні будівлі обрушилися із подальшимжю займанням та розповсюдженням пожеж.

До місця події були направлені рятувальники - загалом 21 одиниця техніки, а також 90 членів особового складу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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