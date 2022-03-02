Абрамович позбавляється нерухомості у Лондоні

Мільярдер продає будинок у Лондоні.

Один з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович продає свій будинок у Лондоні, щоб уникнути замороженні активів через санкції

Про це пише The Times.

"Російський мільярдер, власник футбольного клубу "Челсі", боїться потрапити під санкції і міністри повинні діяти швидко. Він уже завтра збирається продати свій будинок у Лондоні та ще одну квартиру", — повідомив депутат британського парламенту Кріс Браянт.

Раніше стало відомо, що статки найбагатших людей Росії зазнають шкоди на тлі масового розпродажу ринку, оскільки західні країни запроваджують санкції проти РФ після її вторгнення до України.