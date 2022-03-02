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Біля Одеси помітили ворожий корабель

Біля Одеси помітили ворожий корабель

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Біля Одеси помітили ворожий корабель

Біля Одеси помітили ворожий корабель / facebook.com/sergey.bratchuk

Місто готове до оборони.

Біля Одеси в Чорному морі помітили ворожий російський корабель.

Про це повідомив у своєму Facebook керівник Громадської ради Одеської ОДА Сергій Братчук.

"Кажуть, що на одеському рейді з'явилися ворожі кораблі, які готують морський десант проти Одеси. Ласкаво просимо прийти до пекла. Чорноморські бички давно не їли. Одеса готова оборонятися. Ми на вас чекаємо", - наголосив він у відеозверненні.

Одеса. Помічено ворожий корабель. Русский корабль, иди нах#й!

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 2 марта 2022 г.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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