Біля Одеси помітили ворожий корабель

Місто готове до оборони.

Біля Одеси в Чорному морі помітили ворожий російський корабель.

Про це повідомив у своєму Facebook керівник Громадської ради Одеської ОДА Сергій Братчук.

"Кажуть, що на одеському рейді з'явилися ворожі кораблі, які готують морський десант проти Одеси. Ласкаво просимо прийти до пекла. Чорноморські бички давно не їли. Одеса готова оборонятися. Ми на вас чекаємо", - наголосив він у відеозверненні.